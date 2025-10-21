Франківці літнього віку можуть вивчати англійську мову на безоплатному курсі

Англійська без оцінок, підручників і страху зробити помилку — у Франківську відкрили набір на курс, який ламає стереотипи про навчання у зрілому віці.

Програма створена спеціально для людей віком від 55 років, які хочуть вивчати мову легко, у власному темпі й для себе — не «тому що треба», а «тому що цікаво».

Організатор курсу — команда освітньо-культурного Гончаренко центру Івано-Франківськ. Тут кажуть: попит на вивчення англійської серед старшого покоління зростає щороку. Хтось мріє подорожувати без перекладача, хтось — говорити з дітьми чи онуками, які живуть за кордоном, а хтось просто хоче тримати мозок у тонусі.

«Наш курс — це не граматика і правила. Це розмови, жарти, історії та спільнота, де не соромно починати з нуля. Люди приходять сюди не просто за знаннями, а за відчуттям впевненості й радості від відкриттів», — розповідає директорка центру Оксана Кузьменко. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Заняття проходитимуть двічі на тиждень у місцевому Гончаренко центрі (вул. Незалежності, 113). Формат — максимально практичний: рольові ігри, ситуації з реального життя, живе спілкування замість тестів і зошитів. Курс триватиме кілька місяців.

Старт навчання у жовтні. Участь повністю безоплатна — достатньо доєднатися до навчальної групи за цим посиланням. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.