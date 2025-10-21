Путін висунув Трампу умову припинення війни: чого вимагає агресор

Кремлівський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом цього тижня висунув ультимативну умову для припинення війни: Київ має повністю поступитися Донецькою областю. Пише ТСН.

В обмін на це, Путін натякнув на готовність відмовитися від частини окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців, обізнаних із деталями розмови між Трампом та Путіним, що відбулася за зачиненими дверима.

Стратегічний обмін та «хибний прогрес»

Путінська вимога про повний контроль над Донецькою областю, яку Росія не змогла повністю окупувати протягом 11 років, свідчить про його намір не відступати від максималістичних територіальних претензій. Навіть часткові поступки в інших регіонах, на думку співрозмовників видання, не роблять цю пропозицію вигідною для України.

Хоча деякі чиновники Білого дому сприйняли готовність Путіна «здати» частини Херсонщини та Запоріжжя як «прогрес» порівняно з його попередніми, ширшими вимогами, українські та європейські дипломати не поділяють цього оптимізму.

«Це як продавати їм їхню власну ногу в обмін на ніщо«, — сказав один зі співрозмовників видання, високопоставлений європейський дипломат, наголошуючи на вкрай невигідному характері такої „угоди“ для Києва.

Позиція Трампа та тиск Білого дому

Дональд Трамп публічно не коментував вимогу Путіна про повний контроль над Донеччиною. У своїй заяві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп лише знову закликав до миру.

«Настав час зупинити вбивства й укласти угоду! Достатньо пролито крові, а лінії власності визначаються війною та мужністю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидві сторони заявляють про перемогу, нехай Історія вирішує!» — написав Трамп у соціальних мережах у п’ятницю.

Тим часом, як повідомляють джерела, посланець Трампа Стів Віткофф під час зустрічі із Зеленським активно тиснув на українську делегацію щодо поступки досі не окупованими територіями Донецької області, зазначаючи, що регіон є переважно російськомовним. Цей аргумент Кремля українські та європейські чиновники розцінюють як «співчутливий до російських вимог».

Хоча багато українців, включно із Зеленським, виросли, розмовляючи російською мовою, у сучасному українському суспільстві це не є ознакою прихильності до Москви, зауважують автори статті.

Україна підтримала заклик Трампа до припинення вогню по поточній лінії фронту, усвідомлюючи, що Росія, ймовірно, збереже de facto контроль над захопленою територією. Наразі Київ зосереджений на отриманні надійних гарантій безпеки від Вашингтона та європейських партнерів, щоб утримати Росію від відновлення військових дій.

Нагадаємо, керівник центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко розповів, чого насправді хоче Путін від нової зустрічі з Трампом. Експерт наголошує, що для Білого дому переговори у Будапешті важливіші, ніж для Кремля.