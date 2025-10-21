ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківців запрошують на презентацію книги «100 українців, яких варто знати»

Автор: Олег Мамчур
Обкладинка книги 100 українців, яких варто знати
24 жовтня в Івано-Франківську відбудеться зустріч із письменником, істориком і публіцистом Мирославом Кошиком — автором книги «100 українців, яких варто знати».

Захід пройде у Палаці Потоцьких (вул. Шпитальна, 3) і розпочнеться о 17:00. Тривалість — до 18:30.

Модератором зустрічі виступить міський голова Руслан Марцінків.

Книга Мирослава Кошика знайомить читачів із сотнею визначних постатей, які відіграли ключову роль у становленні української нації.

Автор у доступній формі розповідає про діячів різних епох — від князів і гетьманів до митців, науковців і борців за незалежність.

Організатори зазначають, що подія стане гарною нагодою поспілкуватися з автором, почути цікаві історії та відкрити для себе нові сторінки української історії.

  • Вхід вільний. Початок о 17:00, 24 жовтня, Палац Потоцьких, Івано-Франківськ.

