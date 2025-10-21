У Франківську оголосили збір на рефрижератори та евакуатор для ЗСУ

Івано-Франківська волонтерка Оксана Говера розпочала новий збір для українських захисників.

Цього разу йдеться про два рефрижератори та один евакуатор — транспорт, який на фронті має особливу, важку, але надзвичайно важливу місію.

«Рефрижератор на війні — це не про холод від кондиціонера. На полі бою він — про пам’ять і гідність. Він зберігає тіла тих, хто більше не повернеться до нас живим. Це авто несе не холод, а турботу. Це тимчасовий притулок перед Вічністю», — пише волонтерка.

Оксана наголошує, що цивілізація починається там, де є пам’ять, а ці автомобілі — необхідні, щоб кожен полеглий воїн був проведений з честю.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На сьогодні вже знайдено та заброньовано два автомобілі — позашляховик (200 000 грн) і малий рефрижератор (150 000 грн). Однак, щоб завершити справу, потрібна допомога всіх небайдужих.

Monobank: https://send.monobank.ua/jar/dvrKrE6jm

Карта: 5375 4112 0425 7906

ПриватБанк: https://www.privat24.ua/send/3jy53

Карта: 5168 7521 0259 1693