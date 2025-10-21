Підготовка дитини до школи в REMA — впевнений старт навчального шляху

Початок шкільного життя — важливий етап для кожної дитини. Це період, коли вона знайомиться з новим світом знань, спілкування та самостійності. Щоб цей крок був легким і успішним, важливо заздалегідь підготувати малюка.

Саме тому підготовка до школи стала необхідністю для сучасних батьків, які хочуть бачити впевнену, спокійну й мотивовану дитину з перших днів навчання.

Чому важливо готувати дитину до школи заздалегідь

Багато батьків помилково вважають, що достатньо навчити дитину рахувати й знати літери. Насправді шкільна готовність — це набагато більше: розвиток уваги, мислення, мовлення, вміння концентруватися, слухати вчителя, виконувати завдання за інструкцією. Без цього навіть розумна дитина може відчувати труднощі у школі.

Курси підготовки до школи допомагають сформувати всі необхідні навички, а також привчають дитину до навчального ритму — сидіти за партою, виконувати завдання, працювати в групі.

Як проходить підготовка до школи

У Центрі іноземних мов REMA створено спеціальну програму підготовки дітей до школи, розроблену педагогами та психологами з урахуванням вікових особливостей малюків 5–7 років. Заняття побудовані у формі гри, тому навчання проходить цікаво й невимушено.

Програма включає:

розвиток мовлення й логічного мислення;

знайомство з літерами та цифрами;

тренування пам’яті, уваги, координації;

розвиток дрібної моторики;

перші навички читання, письма та рахунку;

творчі завдання, які допомагають мислити нестандартно.

Головна мета занять — не просто навчити дитину читати чи рахувати, а підготувати її психологічно до шкільного середовища.

Атмосфера навчання в REMA

У REMA діти навчаються в дружній, доброзичливій атмосфері. Викладачі мають досвід роботи з дошкільнятами й чудово розуміють, як підтримати інтерес до навчання. Заняття проходять у малих групах, тому педагог приділяє увагу кожній дитині.

Кожен урок поєднує навчання, гру та творчість. Малюки не просто запам’ятовують інформацію, а вчаться мислити, спостерігати, аналізувати. Таке навчання розвиває самостійність і впевненість у власних силах — якості, які дуже потрібні в школі.

Чому батьки обирають REMA

Сучасна програма навчання: Розроблена спеціалістами з раннього розвитку, адаптована під вимоги Нової української школи.

Розроблена спеціалістами з раннього розвитку, адаптована під вимоги Нової української школи. Професійні педагоги: Викладачі мають досвід роботи з дітьми дошкільного віку.

Викладачі мають досвід роботи з дітьми дошкільного віку. Ігрова методика: Діти навчаються через гру, малювання, логічні завдання, інтерактив.

Діти навчаються через гру, малювання, логічні завдання, інтерактив. Невеликі групи: Заняття проходять комфортно, кожен учень отримує достатньо уваги.

Заняття проходять комфортно, кожен учень отримує достатньо уваги. Зручний графік: Групи формуються у зручний час для батьків.

Батьки відзначають, що після курсів підготовки до школи в REMA діти стають більш зібраними, уважними, охоче виконують завдання й чекають початку навчання з цікавістю, а не страхом.

Як записати дитину на підготовку до школи

Процес запису простий: потрібно лише залишити заявку на сайті або зателефонувати до Центру іноземних мов REMA. Менеджер допоможе обрати зручний час і групу за віком дитини.

Навчання проходить у невеликих групах, тому краще записатися заздалегідь — місця швидко заповнюються. Також є можливість занять онлайн, що особливо зручно для родин, які мешкають за межами Івано-Франківська.

Висновок

Підготовка дитини до школи — це не просто навчання, а перший важливий крок до успішного майбутнього. Якщо ви шукаєте місце, де ваша дитина буде розвиватися з радістю, у комфортній атмосфері та під наглядом професіоналів — обирайте REMA.

Записати дитину на підготовку до школи можна в Центрі іноземних мов REMA — тут створюють найкращі умови, щоб малюки легко адаптувались до шкільного життя і з перших днів відчули впевненість у своїх силах.