Франківці можуть безкоштовно передати посилки на фронт

В Івано-Франківську збирають посилки військовим на фронт. Передати речі можна безкоштовно через Логістичний центр.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Збір триватиме до 16:00, третього жовтня. Волонтери будуть їхати на Харківський, Запорізький і Донецький напрямки фронту.

Посилки збирають у Спілці волонтерів Прикарпаття за адресою: вул. Грушевського, 21 (вхід посередині).

Найбільше можна передати п’ять ящиків (до 100 кг). З продуктів — лише ті, що не псуються. На коробці необхідно вказати два контактних номери телефону. Деталі можна отримати за телефоном: + 096 871 53 64.