Прикордонники викрили водіїв з Прикарпаття, які у сховках рейсових автобусів вивозили за кордон ухилянтів

Оперативники 7 прикордонний Карпатський загін викрили канал незаконного переправлення осіб за кордон.

Зловмисники ховали людей у конструктивних порожнинах рейсових автобусів, аби обійти прикордонний контроль, пише Правда з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За даними слідства, жителі Івано-Франківщини, працюючи водіями автобусів, організували незаконний «бізнес». Вони перевозили клієнтів за винагороду від 8 до 10 тисяч доларів США з кожного в конструктивних особливостях автобусів.

У результаті обшуків вилучено два автобуси, мобільні телефони та чорнові записи. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.