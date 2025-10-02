Реабілітація і нова професія: у Франківську ветеранів навчатимуть у «Школі майстрів»

У вівторок, 30 вересня, у просторі «ветераницивільні Петрос» у Франківську відбулася перша підготовча зустріч майбутніх учасників «Школи майстрів» — освітнього проєкту для ветеранів та всіх охочих. Навчання стартує вже 13 жовтня, але запис ще триває, тож охочі можуть доєднатися.

Ініціаторами школи стали Ярема та Наталя Стецики й ветеран Ігор Князев. Навчання відбуватиметься на базі простору «ветераницивільні Петрос». Основний напрямок — декоративні штукатурки та художні техніки. А в перспективі – розширення до прикладних будівельних наук, пише Репортер.

Комфорт і впевненість

Співзасновниця ініціативи «ветераницивільні Петрос» Наталка Найда каже, цьогоріч на базі простору вже пройшла школа інструкторів стрільби з лука для ветеранів, після якої 8 випускників отримали спорядження для роботи у своїх громадах. Нині вони проводять заняття з пораненими по районних лікарнях, а також комерційні майстер-класи – школа дала їм можливість знайти роботу. Наталка Найда сподівається, що й після цієї школи її учасники теж зможуть працевлаштуватися.

Я зацікавлена в тому, щоби систематизувати такі проєкти. Це пілотна школа для ветеранів, – говорить Найда. – Я би хотіла, щоб учасники «Школи майстрів» здобули цю професію і могли заробляти на цьому гроші. Або як мінімум зробили своїй жінці гарну стіну в спальні.

Наталка додає, що термін «школа» – дуже умовний. Головна ціль – аби всі тут почувалися комфортно:

Я б хотіла, щоб ви почувалися тут як вдома. В нас тут насправді всі почуваються – як вдома. Люди приходять, коли хочуть, йдуть, коли хочуть, і роблять, що хочуть. Заборонені лише алкоголь і російська мова.

Поправити менталку з інструментом в руках

Ветеран Ігор Князев розповідає, що ідея школи виникла з потреби ринку – нестачі майстрів для виконання ремонтів на об’єктах.

Ігор, як і Ярема Стецик, працює в ремонтно-будівельній сфері. На школі інструкторів зі стрільби з лука обидва розговорились і виявилося, що обоє відчувають брак робочих рук. Ігор зголосився, що готовий вчити – було б кого. Ярема погодився об‘єднати зусилля.

Ігор Князев допомагає ветерану під час майстерки із виготовлення шевронів технікою травертин

Саме поєднання нової професії та реабілітації ветеранів називають головною місією «Школи майстрів».

Я знаю, що таке прийти з війни, сидіти вдома й не розуміти, як далі. А коли береш у руки інструмент і залишаєшся з ним наодинці — це така реабілітація, що кращої ще ніхто не придумав. І було би круто зібрати будівельне ком’юніті, навчити людей, — говорить Ігор Князев. — Наша ціль, мабуть, в тому, щоб поправити менталку. І це не про заробіток, не про гроші, це про елементарне – реабілітацію себе. І немає крутішої реабілітації, ніж зробити щось своїми руками. Мені здається, це топ!

Учасників школи чекають 30 годин занять: від технічних навичок до дипломної роботи. Для ветеранів і членів їхніх родин навчання безплатне. Для інших вартість курсу – 10 тисяч гривень.

Ярема Стецик демонструє приклади робіт з декоративною штукатуркою

Художник, співзасновник ініціативи «ветераницивільні Петрос», викладач «Школи майстрів» Ярема Стецик пояснює, що під час навчання учасники школи опанують роботи із декоративною штукатуркою. Показує приклади робіт – травертин, поліроване вапно, фарба, полита кислотою, експерименти з іржею.

Може видатися, що це нікому з людей не потрібно. Але саме тому ми тут зібрались, що, виявляється, невеликій кількості людей таки потрібно. Ми до того вже дійшли, що зі своєї величезної бригади я залишився сам з дружиною і не дуже є кого підхопити, – говорить Стецик. – Цю технологію ми теж розучимо на нашій школі. Не святі горшки ліплять. Для цього не потрібно мистецької освіти. Ми будемо ознайомлюватися і все робити.

Співорганізатори школи: Наталка Найда, Ігор Князев, Ярема Стецик

Новий фах і будівельна спільнота

Організатори школи кажуть, їхня довгострокова мета — створити ветеранську будівельну спільноту, яка працюватиме на різних об’єктах, підтримуючи одне одного.

Ці 30 годин дані нам не тільки для тих теорій і практик, а ще для здруженості. Якщо нам це буде вдаватися, то ці самі люди будуть готові працювати разом. І власне, це все не тільки про фах, а й про людську дружбу, – додає Ярема Стецик.

Після знайомства учасники школи вже спробували свої сили на майстерці з виготовлення з декоративної штукатурки великих шевронів на дошках. Дехто підходив до початку роботи трохи з острахом, але за мить вже всі зосереджено працювали над шевронами бригад.

Запис до «Школи майстрів» триває. Організатори запрошують охочих долучатися. Реєстрація доступна за посиланням.