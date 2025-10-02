Відомий американський співак несподівано виступив у Росії

Артист раптово приїхав до країни-окупантки, чим обурив шанувальників. Пише viva.ua.

Відомий американський співак Джейсон Деруло виступив у Росії. Він дав концерти у Москві та Санкт-Петербурзі і поділився відповідними кадрами на своїй сторінці в інстаграмі.

Деруло виступив на «ЦСКА Арені» у Москві, де прозвучав його ремікс на російський трек «Матушка-земля». Водночас він заявив, що почувається у Росії щасливим і «як удома». Також виконавець анонсував, що планує приїхати до Москви в рамках світового туру The Last Dance World Tour, який запланований на 2026 рік.

«Приїхавши так далеко від дому, я все одно почуваюся як удома. Я такий задоволений. Я почуваюся таким щасливим, що я перебуваю тут, з усіма вами, сьогодні ввечері», – сказав він.

Окрім цього, артист дав концерт на «СКА Арені» у Санкт-Петербурзі. Деруло відтворив номер російського виконавця Єгора Кріда під композицію «Мало». Під час нього співак сидів на дивані і спостерігав за танцями дівчини. Зазначимо, що Крід займає позицію мовчання щодо війни Росії проти України.