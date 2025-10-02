Тепліший та вологіший від норми: яким був вересень на Франківщині

На Івано-Франківщині у вересні 2025 року переважала мінлива погода. Місяць видався достатньо зволоженим та теплішим у порівнянні з багаторічною нормою. Найвищі середньомісячні показники за увесь період спостережень зафіксували в Івано-Франківську.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Як ідеться в дописі, максимальна температура досягала 32⁰ тепла, на високогір’ї — 23⁰ тепла. Мінімальна температура становила 3⁰ морозу, на високогір’ї — 1⁰ морозу.

Загалом середньомісячна температура повітря в Івано-Франківську склала 15,7⁰, що на 1,9⁰ вище від норми, по рівнині — 15,3⁰ (вище на 1,6⁰ від норми), у горах — 13⁰ (на 2,4⁰ вище від норми).

Температурні рекорди синоптики фіксували з 3 по 5 вересня на метеостанції Івано-Франківська — 31,5⁰ та 31,8⁰ — вище від багаторічних екстремальних даних.

Упродовж вересня у горах випало 35 міліметрів опадів, що становить 32% від місячної норми, по рівнині — 25,8 міліметра, а це — 34% від місячної норми опадів.

Окрім того, в області фіксували максимальні пориви вітру, які сягали в Івано-Франківську 15 метрів за секунду.