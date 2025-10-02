У Франківську на Привокзальній площі частково обмежать рух транспорту

2 жовтня 2025 року орієнтовно о 20:00 в Івано-Франківську обмежать рух транспорту на Привокзальній площі — на ділянці від кільця до вулиці Грюнвальдської.

Про це повідомили у службі оперативного реагування Івано-Франківської міської ради, пише Правда.

На ділянці, де обмежать рух, державне міське підприємство “Івано-Франківськ теплокомуненерго” прокладатиме інженерні комунікації.

Рух транспорту відновлять 3 жовтня 2025 року. Проїзд зі сторони вокзалу до кільця залишатиметься відкритим.