ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську на Привокзальній площі частково обмежать рух транспорту

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 02/10/2025 12:46
У Франківську на Привокзальній площі частково обмежать рух транспорту
Диван на коліщатках в темній вітальні
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

2 жовтня 2025 року орієнтовно о 20:00 в Івано-Франківську обмежать рух транспорту на Привокзальній площі — на ділянці від кільця до вулиці Грюнвальдської.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили у службі оперативного реагування Івано-Франківської міської ради, пише Правда.

На ділянці, де обмежать рух, державне міське підприємство “Івано-Франківськ теплокомуненерго” прокладатиме інженерні комунікації.

Рух транспорту відновлять 3 жовтня 2025 року. Проїзд зі сторони вокзалу до кільця залишатиметься відкритим.

СХОЖІ НОВИНИ