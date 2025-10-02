День захисників і захисниць у Коломиї відзначили смолоскипною ходою, ватрою й автопробігом

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, у Коломиї на Івано-Франківщині провели смолоскипну ходу, автомобільний пробіг, віче та організували благодійний концерт.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Ці заходи теж приурочили до Дня українського козацтва, Української повстанської армії, Покрови Пресвятої Богородиці та десятої річниці створення 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, повідомив кореспондент Суспільного.
О 17:30 біля пам’ятника Степану Бандері священники відслужили молебень. На нього зібралися приблизно 70 людей. Серед них — військовослужбовці, представники місцевої влади, молодь і жителі громади. Люди молилися за полеглих воїнів, які захищали Україну в різні віки.
Уляна Палієнко прийшла вшанувати воїнів. Її чоловік — військовослужбовець ЗСУ.
“Я вважаю, що кожен свідомий українець має вшанувати героя. Думаю, що такі заходи потрібні, щоб прищепити майбутнім поколінням шану до людей, які нас захищали й захищають зараз”, — говорить Уляна Палієнко.
Воїн “Азову” Олександр на позивний Чуга каже, що молебень біля пам’ятника Степану Бандері є символічним, адже боротьба провідника ОУН переплітається з подіями сьогодення.
“Це — боротьба за незалежність України й свободу. Що найголовніше, то це — знищення тих, хто хоче нас захопити”, — говорить Олександр “Чуга”.
Зі слів військовослужбовця, побратими на фронті — люди різних релігій, втім для кожного мораль і духовність відіграють важливу роль.
“Молитва в мене, як в бійця “Азову”, — молитва українського націоналіста. Це — один з головних інструментів, що підтримує нас морально. З молитвою ми йдемо в бій, з молитвою ми стаємо бійцями, на похоронах виголошуємо молитву за загиблими нашими побратимами. Особисто я — агностик. Але іноді бувають моменти, коли розумієш: те, що ти вижив, це — наче вищі сили, космос, Всесвіт, називайте, як хочете”, — говорить Олександр.
Після завершення молебню о 17:45 стартував автопробіг. Колона з 30 автомобілів із прапорами України рушила від пам’ятника Степанові Бандері до пам’ятника Борцям за волю та незалежність України.
О 18:15 розпочалася смолоскипна хода. Учасники із факелами, прапорами України й стягами бойових підрозділів ЗСУ рушили від пам’ятника Борцям за волю та незалежність України.
Бойові стяги несли родичі полеглих воїнів. Учасники пройшли вулицею В’ячеслава Чорновола та завершили хід на площі Відродження.
О 18:30 на площі Відродження відбулося урочисте запалення ватри. Після цього розпочалося віче, під час якого вшанували пам’ять полеглих воїнів.
Урочистості завершили концертом та благодійним аукціоном, гроші від якого спрямують на військо.