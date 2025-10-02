Віталій Маляр – арбітр матчу «Прикарпаття-Благо» – «Ворскла»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 9-го туру VBET Першої ліги. Зокрема, поєдинок “Прикарпаття-Благо” – “Ворскла”, який відбудеться найближчої п’ятниці, 3 жовтня, на стадіоні “Рух” в полі судитиме арбітр Віталій Маляр.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 38-річний рефері з Хмельницького почав обслуговувати з 2017-го року, а до цього два сезони він судив ігри Другої ліги, інформує Правда.

Саме у сезоні 2016/17 цей арбітр вперше працював на матчі за участі івано-франківської команди, коли тоді ще “Тепловик-Прикарпаття” у гостях здолав “Інгулець-2” (0:2).

У сезоні 2020/21 Віталій Маляр відсудив ще дві виїзні гри “зелено-жовтих” – з рівненським “Вересом” (0:3) і “ВПК-Агро” з Шевченківки (1:1). Згодом за його арбітражу прикарпатці здобули три перемоги: у серпні 2021-го – у кубковій грі з аматорським “Феніксом” (6:2), у вересні 2022-го – з тернопільською “Нивою” (1:0), у травні 2024-го – з ФСК “Маріуполем” (1:0) та одну нічию – у березні цього року з “Феніксом-Маріуполем” (0:0). А от поєдинок за участі “Ворскли” хмельничанин обслуговуватиме вперше.