Місячний посівний календар на жовтень 2025

Посадка озимих, часнику та цибулі, догляд за деревами й кущами, а також роботи з ґрунтом будуть ефективнішими, якщо орієнтуватися на місячний посівний календар, пише ПІК.

Фази Місяця:

Спадаючий Місяць – 1-6 жовтня та 22-31 жовтня

Місяць, що зростає – 8-20 жовтня

Повний Місяць – 7 жовтня

Молодик – 21 жовтня.

1–6 жовтня (спадаючий Місяць)

Сприятливо: збирання врожаю картоплі, коренеплодів (моркви, буряка, редьки), капусти пізніх сортів.

Можна заготовляти овочі на зберігання, робити консервацію.

Добре садити цибулю та часник під зиму.

Догляд за багаторічниками, обрізка дерев та кущів.

7 жовтня (Повний Місяць)

День відпочинку для рослин. Краще не сіяти й не садити.

Можна займатися збором та переробкою врожаю, сушінням лікарських трав, грибів, яблук.

8–20 жовтня (зростаючий Місяць)

Сприятливо: посів зелені (кріп, шпинат, салат) у теплицях чи під укриття.

Добре садити озимі культури (жито, пшеницю, ячмінь).

Можна садити плодові дерева й кущі, пересаджувати полуницю.

Підживлення ґрунту органікою та мінеральними добривами.

21 жовтня (Молодик)

Нейтральний день, краще не займатися посівами чи пересадками.

Можна прибирати ділянку, готувати ґрунт до весни, обробляти від шкідників.

22–31 жовтня (спадаючий Місяць)