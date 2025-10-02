Місячний посівний календар на жовтень 2025

Посадка озимих, часнику та цибулі, догляд за деревами й кущами, а також роботи з ґрунтом будуть ефективнішими, якщо орієнтуватися на місячний посівний календар, пише ПІК.
Фази Місяця:
- Спадаючий Місяць – 1-6 жовтня та 22-31 жовтня
- Місяць, що зростає – 8-20 жовтня
- Повний Місяць – 7 жовтня
- Молодик – 21 жовтня.
1–6 жовтня (спадаючий Місяць)
- Сприятливо: збирання врожаю картоплі, коренеплодів (моркви, буряка, редьки), капусти пізніх сортів.
- Можна заготовляти овочі на зберігання, робити консервацію.
- Добре садити цибулю та часник під зиму.
- Догляд за багаторічниками, обрізка дерев та кущів.
7 жовтня (Повний Місяць)
- День відпочинку для рослин. Краще не сіяти й не садити.
- Можна займатися збором та переробкою врожаю, сушінням лікарських трав, грибів, яблук.
8–20 жовтня (зростаючий Місяць)
- Сприятливо: посів зелені (кріп, шпинат, салат) у теплицях чи під укриття.
- Добре садити озимі культури (жито, пшеницю, ячмінь).
- Можна садити плодові дерева й кущі, пересаджувати полуницю.
- Підживлення ґрунту органікою та мінеральними добривами.
21 жовтня (Молодик)
- Нейтральний день, краще не займатися посівами чи пересадками.
- Можна прибирати ділянку, готувати ґрунт до весни, обробляти від шкідників.
22–31 жовтня (спадаючий Місяць)
- Сприятливо: посадка часнику та цибулі під зиму.
- Добре садити багаторічники (тюльпани, нарциси, крокуси).
- Можна збирати пізні яблука та груші, зберігати картоплю, моркву, буряк.
- Час для обрізки дерев і кущів, підготовки винограду до зими.