Місячний посівний календар на жовтень 2025

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 02/10/2025 11:56
Посадка озимих, часнику та цибулі, догляд за деревами й кущами, а також роботи з ґрунтом будуть ефективнішими, якщо орієнтуватися на місячний посівний календар, пише ПІК.

Фази Місяця:

  • Спадаючий Місяць – 1-6 жовтня та 22-31 жовтня
  • Місяць, що зростає – 8-20 жовтня
  • Повний Місяць – 7 жовтня
  • Молодик – 21 жовтня.

1–6 жовтня (спадаючий Місяць)

  • Сприятливо: збирання врожаю картоплі, коренеплодів (моркви, буряка, редьки), капусти пізніх сортів.
  • Можна заготовляти овочі на зберігання, робити консервацію.
  • Добре садити цибулю та часник під зиму.
  • Догляд за багаторічниками, обрізка дерев та кущів.

7 жовтня (Повний Місяць)

  • День відпочинку для рослин. Краще не сіяти й не садити.
  • Можна займатися збором та переробкою врожаю, сушінням лікарських трав, грибів, яблук.

8–20 жовтня (зростаючий Місяць)

  • Сприятливо: посів зелені (кріп, шпинат, салат) у теплицях чи під укриття.
  • Добре садити озимі культури (жито, пшеницю, ячмінь).
  • Можна садити плодові дерева й кущі, пересаджувати полуницю.
  • Підживлення ґрунту органікою та мінеральними добривами.

21 жовтня (Молодик)

  • Нейтральний день, краще не займатися посівами чи пересадками.
  • Можна прибирати ділянку, готувати ґрунт до весни, обробляти від шкідників.

22–31 жовтня (спадаючий Місяць)

  • Сприятливо: посадка часнику та цибулі під зиму.
  • Добре садити багаторічники (тюльпани, нарциси, крокуси).
  • Можна збирати пізні яблука та груші, зберігати картоплю, моркву, буряк.
  • Час для обрізки дерев і кущів, підготовки винограду до зими.

