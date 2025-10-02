Загиблих коломийських захисників нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня

З нагоди Дня Захисників та Захисниць 30 вересня, посмертно нагородили орденами “За мужність” ІІІ ступеня 17 захисників з Коломийщини.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор Коломия.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагородили: Віталія Фестригу, Івана Федюка, Романа Григорчука, Віктора Яковишака, Андрія Варчука, Ігоря Прокопіва, Миколу Гринюка, Олександра Лесюка, Назара Малецького, Петра Савойка, Юрія Додяка, Сергія Северина, Михайла Прощука, Василя Шкрібляка, Юрія Шекеряка, Віталія Кварцяного, Владислава Іванського.

Віталій Фестрига народився 14 серпня 1968 року в селі Підгайчики. Воїн служив у 5-й окремій важкій механізованій бригаді. Загинув Герой 9 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Іван Федюк захищав Україну на посаді старшого солдата, оператора БПЛА 91-ї окремої Охтирської бригади підтримки. Він доєднався до ЗСУ у 2022 році, загинув під час виконання бойового завдання 3 лютого цього року на Запорізькому напрямку.

Роман Григорчук служив у 66-тій окремій механізованій бригаді. Загинув 8 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Луганщині.

Віктор Яковишака служив командиром відділення гранатометного взводу, роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0998. Військовий загинув 1 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на території Донецької області.

Андрій Варчук народився у 1988 році в селищі Печеніжин. Служив стрільцем-санітаром 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.З червня 2022 року вважався безвісти зниклим. Згодом стало відомо, що воїн загинув 13 червня 2022 року під час бою проти окупанта неподалік населеного пункту Рубівка Луганської області.

Ігор Прокопів служив стрільцем-санітаром механізованого відділення механізованого батальйону. Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України Ігор Прокопів загинув в районі населеного пункту Новоселидівка Покровського району Донецької області 26 жовтня 2024 року.

Микола Гринюк був військовослужбовцем 80 окремої аеромобільної бригади. Вважався безвісти зниклим.

Олександр Лесюк народився 14 квітня 2002 року, уродженець с. Пилипи Матеївецької громади. Служив у 46-ій бригаді, був старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 5 аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону.До останнього подиху він залишався вірним присязі. Його життя обірвалося 2 червня 2025 року.

Назар Малецький народився 2 серпня 1991 року. Служив снайпером 1-го відділення 2-го взводу снайперів роти снайперів військової частини А0284. Загинув 25 травня, виконуючи бойове завдання неподалік населеного пункту Садки, що на Сумщині.

Петро Савойка народився у 1979 році. Загинув Герой 26 липня 2023 року у бою за Україну.

Юрій Додяк народився 6 червня 1976 року, жив у селі Малий Рожин. Загинув у 2024 році за три дні після свого дня народження на Харківщині.

Сергія Северина народився 17 вересня 1986 року. Загинув Герой 6 грудня 2023 року в Куп’янському районі, що на Харківщині.

Михайло Прощук народився 16 листопада 1999 року, проживав у селі Космач Косівського району. У бою Михайло отримав поранення та був змушений проходити лікування. 28 лютого 2025 року повідомили, що військовослужбовець загинув.

Василь Шкрібляк народився 4 квітня 1970 року в селі Верхній Ясенів, що на Верховинщині. З початком повномасштабного вторгнення Василь прийняв рішення стати на захист України. Загинув 6 вересня 2023 року в селі Новодарівка.

Юрій Шекеряк народився 9 жовтня 1993 року, проживав у присілку Плай селища Верховина.Служив старшим техніком мінометної батареї у 201 батальйоні 102 окремої бригади. Герой поліг у бою 1 січня 2024 року в селі Новодарівка.

Віталій Кварцяний народився 13 серпня 1982 року у Верховині. Служив у 201 батальйоні 102 окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Загинув 6 вересня 2023 року під час бою у селі Новодарівка. Воїн понад 5 місяців вважався безвісти зниклим.

Владислав Іванський народився 21 квітня 2003 року в селі Хороцеве Білоберізької ТГ. Служив воїн старшим матросом взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти у складі 36 окремої бригади морської піхоти військової частини А2802. Загинув воїн внаслідок важких поранень після ворожого авіаудару.