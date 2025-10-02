Коломия може втратити 7 млн грн через незаконне сміттєзвалище

Коломийська громада може втратити понад 7 млн грн через рішення суду у справі про незаконне сміттєзвалище в житловому масиві Шарлая. Додатково понад 84 тис. грн мають відшкодувати за судовий збір.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор Коломия.

На початку 2025 року стало відомо, що у Коломиї протягом трьох років функціонувало нелегальне сміттєзвалище на території площею 3 га. Прокуратура зафіксувала забруднення земель небезпечними речовинами, зокрема нітратами, та оцінила збитки для довкілля у 7 млн грн.

Підозру у цій справі отримав колишній директор комунального підприємства «Полігон Екологія» Михайло Попелюк. Слідство встановило, що в 2021–2024 роках він укладав договори на вивезення сміття з фізичними та юридичними особами, проте не забезпечив належного захисту земель. За ч.1 ст.239 КК України йому загрожував штраф або заборона обіймати посади до трьох років. У червні 2025 року Попелюк пішов служити у Збройні сили, тож розгляд його справи призупинено.

Натомість судовий процес проти самого підприємства тривав майже пів року. 19 вересня Господарський суд Івано-Франківської області ухвалив рішення стягнути з КП «Полігон Екологія» понад 7 млн грн збитків за шкоду довкіллю. Також з підприємства витребували понад 84 тис. грн судового збору.

Новий директор КП Ігор Соловка заявив, що юристи готують апеляційну скаргу і нагадав про принцип презумпції невинуватості. Водночас місцеві мешканці занепокоєні, адже від їхніх домівок до сміттєзвалища — лише близько 350 метрів.

У жовтні–листопаді стане відомо, чи доведеться громаді сплачувати багатомільйонні збитки за наслідки діяльності незаконного полігону.