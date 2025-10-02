Бабине літо у жовтні: синоптик назвав дати, коли відчутно потеплішає

В Україні останні дні вересня стали помітно холодними. Натомість початок жовтня буде теплим і навіть потішить “бабиним літом”. Втім, пізніше погода зіпсується через надходження скандинавського повітря. Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич, пише ТСН.

Другий місяць осені розпочнеться з антициклону в північно-східній частині Європи та області зниженого тиску над Балканським півостровом і Адріатичним морем. Саме ці чинники впливатимуть на переважно теплу та суху погоду – хоч і з поривчастим вітром.

У другій декаді жовтня (10-20 жовтня) до країни надходитимуть повітряні маси з півдня та південного заходу. Завдяки цьому середні показники температури збережуться на досить високому, рівні, незважаючи на збільшення щільності хмарного покриву

“Початок жовтня у більшості областей України, з погляду погодних умов, відповідатиме бабиному літу, особливо на Лівобережжі країни та у південно-західних областях”, – каже синоптик.

У другій половині місяця через надходження свіжішого скандинавського повітря та північно-західних вітрів очікується похолодання.

Нагадаємо, попередні прогноз погоди на жовтень свідчить про те, що другий місяць осені відзначиться значно меншою кількістю тепла, ніж вересень. Причина очевидна, кажуть синоптики, – це короткий світловий день. Так, на кінець жовтня сонце перебуватиме на небі лише близько дев’яти з половиною годин.