У Франківську затримали молодика, який палив авто на замовлення ворожих спецслужб. ФОТО
У пошуках «легкого» заробітку, зловмисник діяв за вказівкою ворога, який обіцяв йому гроші за виконане завдання. Поліцейські затримали палія за вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Днями, до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення про загорання автомобіля «Renault» на одній з вулиць обласного центру. На місце події оперативно прибули рятувальники, які локалізували пожежу, а також працівники поліції, які встановили, що пошкоджений транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини.

Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Івано-Франківського районного управління поліції провели комплекс розшукових заходів та викрили й затримали 23-річного франківця в обласному центрі.

Затримання поліцією підозрюваного біля дверей квартири.

Слідчі з’ясували, що він знайшов у телеграм-каналі оголошення про «підробіток». «Куратор» із країни агресора запропонував підпалювати військові автомобілі за винагороду. Зловмисник знайшов цивільний автомобіль, але замаскував його під військовий та вночі підпалив.

Поліцейський відділок, люди спілкуються з працівниками поліції.

Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

