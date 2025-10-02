У Франківську затримали молодика, який палив авто на замовлення ворожих спецслужб. ФОТО

У пошуках «легкого» заробітку, зловмисник діяв за вказівкою ворога, який обіцяв йому гроші за виконане завдання. Поліцейські затримали палія за вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Днями, до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення про загорання автомобіля «Renault» на одній з вулиць обласного центру. На місце події оперативно прибули рятувальники, які локалізували пожежу, а також працівники поліції, які встановили, що пошкоджений транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини.

Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Івано-Франківського районного управління поліції провели комплекс розшукових заходів та викрили й затримали 23-річного франківця в обласному центрі.

Слідчі з’ясували, що він знайшов у телеграм-каналі оголошення про «підробіток». «Куратор» із країни агресора запропонував підпалювати військові автомобілі за винагороду. Зловмисник знайшов цивільний автомобіль, але замаскував його під військовий та вночі підпалив.