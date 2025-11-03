ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківці скаржаться на шахраїв, які видають себе за інспекторів з паркування біля ринку в Микитинцях

Автор: Олег Мамчур
Двоє чоловіків у жовтих жилетах йдуть дорогою
Мешканці Івано-Франківська повідомляють про невідомих осіб, які видають себе за інспекторів із паркування та вимагають гроші біля сільськогосподарського ринку в селі Микитинці.

Франківка Оксана Кузів розповіла, що під час відвідування ринку до неї підійшов молодик у жовтому жилеті та вимагав 20 гривень «за парковку».

На вимогу показати документи чи знаки, які б підтверджували законність стягнення коштів, чоловік відповів, що «знаки ще роблять», а потім просто відійшов.

«Знаки — “ще”, але гроші беруть вже. Люди, не ведіться!» — закликала Кузів у своєму дописі.

Після поширення інформації КП «Муніципальні ринки» оприлюднило офіційне роз’яснення:

«Паркування біля муніципального ринку за адресою с. Микитинці, вул. Юності (навпроти зупинки “Пресмаш”) є безкоштовним. Наші ринки створені для зручності покупців і продавців, тому жодна оплата за місце для паркування не передбачена».

У комунальному підприємстві наголошують: усі, хто зіткнеться з подібними випадками вимагання коштів, повинні звертатися до поліції.

