В Карпатах виявили тіла двох туристів

Автор: Уляна Роднюк
Рятувальники піднімаються гірською стежкою з носилками
У Карпатах поблизу озера Бребенескул рятувальники знайшли тіла двох чоловіків із Вінницької області.

Загиблі перебували в районі гори Гутин-Томнатик, пише Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

“До Служби порятунку Закарпаття надійшло повідомлення про виявлення тіл двох чоловіків у районі гори Гутин Томнатик”, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Для транспортування тіл загиблих залучили фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень із населених пунктів Кваси, Лазещина, Видричка та селища Ясіня.

Рятувальники здійснили спуск із високогір’я, після чого доставили тіла до села Видричка, а далі передали їх працівникам моргу міста Рахів.

“Роботи ускладнювалися важкодоступною місцевістю та погодними умовами, проте фахівці впоралися з поставленим завданням”, — йдеться у повідомленні служби порятунку.

Згідно з офіційною інформацією, загиблими виявилися 41-річний та 36-річний чоловіки, обидва мешканці Вінницької області.

Рятувальники несуть постраждалого в горах
Рятувальники несуть людину в горах

Попередження від рятувальників

ДСНС вкотре звертається до громадян, які планують мандрівки у гори, із закликом дотримуватися правил безпеки.

“Якщо плануєте іти в гори, ретельно стежте за прогнозом погоди та обов’язково інформуйте рятувальників про свої маршрути”, — йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що перед початком маршруту потрібно зареєструвати групу у найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні. Це дозволяє оперативно відреагувати у разі надзвичайної ситуації.

Рятувальники нагадують, що осінь у високогір’ї Карпат часто супроводжується різкими змінами погоди: густими туманами, дощами, мокрим снігом і нічними заморозками.

Температура повітря у горах може знижуватися до мінусових показників, що підвищує ризик переохолодження.

