Франківців з ампутованими кінцівками запрошують до ампфутбольної команди “Бартка”

Сьогодні, під час брифінгу, заступник міського голови – начальник Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук розповів про розвиток футболу на милицях в Івано-Франківську.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує кореспондентка новинного порталу Правда.іф.

Ампфутбол – це один з видів адаптивного спорту, який створений для людей з ампутованою кінцівкою або порушенням функції кінцівок. Нещодавно в Івано-Франківську була створена перша ампфутбольна команда міста – АМП БАРТКА.

“Тренування проходять щотижня у вівторок і четвер. 27-28 вересня ми зіграємо тур у Львові, в рамках Чемпіонату України і проведемо три матчі. “Бартка” – це одна велика сім’я, ми даємо ветеранам можливість далі жити, розвиватися, тренуватися, вести активне життя. Ми відкриті для нових гравців, тому запрошуємо до команди”, – сказав Юрій Гапончук.

На сьогодні на тренування приходять 19 гравців. Долучитися до команди можна за телефоном: 098 619 75 48.