Мерія готує з’єднання Гурика та Ленкавського
Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 10:53
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на розроблення проєктно-кошторисної документації щодо будівництва нової вулиці на ділянці від Південного бульвару до вулиці Ленкавського.

Йдеться про ділянку від перетину Південного бульвару і Гурика (попри “Чубі Бум” та зелену зону) з виходом до вулиці Ленкавського, пише Правда з посиланням на Галку.

На роботи з проєктування з місцького бюджету виділили 504 тисячі гривень. Проєкт мають презентувати замовнику до 31 грудня 2025 року.

Супутниковий вид вулиць Івано-Франківська, Україна.

Виконати це замовлення погодилося ТОВ “М-105” з Івано-Франківська, створене у 2020 році. Згідно відкритих даних, власником фірми зі статутним капіталом у 160 тисяч гривень є Ковальчук Юрій Богданович та Ковальчук Уляна Миколаївна.

Це найбільший виграний тендер ТОВ за всю її історію. А таких було лише 5, і всі – влітку та восени цього року.

