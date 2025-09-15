Франківців запрошують на обговорення проекту нового статуту громади

19 вересня в Івано-Франківську відбудуться громадські слухання щодо нового проєкту Статуту міської громади.
Усі охочі зможуть ознайомитися з документом онлайн або особисто у міській раді та ЦНАПі і долучитися до обговорення.
- Де? Вулиця Грушевського, 21 (зал засідань на 1 поверсі).
- Коли? 19 вересня о 16:00.
Ознайомитися з проєктом Статуту можна:
- онлайн за посиланням;
- у міській раді щодня з 08:00 до 17:00;
- у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Незалежності, 9) щодня з 09:00 до 17:00.
Ініціатор слухань – міський голова Руслан Марцінків.