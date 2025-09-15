ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківців запрошують на обговорення проекту нового статуту громади
Франківців запрошують на обговорення проекту нового статуту громади

Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 10:21
19 вересня в Івано-Франківську відбудуться громадські слухання щодо нового проєкту Статуту міської громади.

Усі охочі зможуть ознайомитися з документом онлайн або особисто у міській раді та ЦНАПі і долучитися до обговорення.

  • Де? Вулиця Грушевського, 21 (зал засідань на 1 поверсі).
  • Коли? 19 вересня о 16:00.

Ознайомитися з проєктом Статуту можна:

  • онлайн за посиланням;
  • у міській раді щодня з 08:00 до 17:00;
  • у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Незалежності, 9) щодня з 09:00 до 17:00.

Ініціатор слухань – міський голова Руслан Марцінків.

