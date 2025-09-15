ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Де цього тижня на Прикарпатті проводитимуть «Дні здоров’я»
Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 09:49
Мешканців Івано-Франківської області запрошують подбати про власне здоров’я, отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження.

Про це повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Впродовж цього тижня виїзні бригади медиків працюватимуть за таким графіком:

  • 15.09 – Калуш (Каракая,25), Слобідка, Шепіт, Глушків;
  • 16.09 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного,8), Малий Рожин, Глушків;
  • 17.09 – Підлюте, Кінчаки, Верховина, Михальче;
  • 18.09 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Клубівці, Бистрець, Михальче;
  • 19.09 – Черніїв, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Кути, Ясенів-Пільний

