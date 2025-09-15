Де цього тижня на Прикарпатті проводитимуть «Дні здоров’я»

Мешканців Івано-Франківської області запрошують подбати про власне здоров’я, отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
Впродовж цього тижня виїзні бригади медиків працюватимуть за таким графіком:
- 15.09 – Калуш (Каракая,25), Слобідка, Шепіт, Глушків;
- 16.09 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного,8), Малий Рожин, Глушків;
- 17.09 – Підлюте, Кінчаки, Верховина, Михальче;
- 18.09 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Клубівці, Бистрець, Михальче;
- 19.09 – Черніїв, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Кути, Ясенів-Пільний