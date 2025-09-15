Погода в Івано-Франківській області на 15 вересня

15 вересня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність. Вдень — помірний дощ, місцями — значний.
Про це Правді повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську 18-20° тепла. По області вдень прогнозують 15-20° тепла. У високогір’ї Карпат — 11-16° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.