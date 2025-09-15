ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода в Івано-Франківській області на 15 вересня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 15 вересня

Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 09:18
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

15 вересня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність. Вдень — помірний дощ, місцями — значний.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Правді повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську 18-20° тепла. По області вдень прогнозують 15-20° тепла. У високогір’ї Карпат — 11-16° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

СХОЖІ НОВИНИ