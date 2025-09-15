ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Надвірній відзначили 436 річницю першої писемної згадки про місто
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Надвірній відзначили 436 річницю першої писемної згадки про місто

Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 08:50
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

14 вересня в Надвірній відзначили 436 річницю першої писемної згадки про місто. З цієї нагоди в громаді провели благодійний фестиваль патріотичної пісні “Вознесись, Україно”. У ньому взяли участь понад 400 учасників із 20 колективів області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це у коментарі Суспільному розповів голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

З його слів, минулого тижня місцева влада опитувала жителів громади щодо відзначення дня міста. 60% надвірнянців проголосували за благодійний фестиваль на підтримку 76 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

“Будемо радитися з родинами, з військовослужбовцями, і будемо задовольняти найбільш нагальні запити. Це і пікапи, і ремонт, і дрони. Головна мета — забезпечити головні потреби наших захисників”, — говорить Зіновій Андрійович.

Надвірна, Франківщина, день міста

Урочиста частина святкування розпочалася з покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та вшанування пам’яті полеглих військовослужбовців з Надвірнянської громади.

“Ми зачитували імена всіх героїв України, воїнів світла нашої громади. На превеликий жаль, це — 102 герої”, — розповів Зіновій Андрійович.

На території місцевого парку облаштували локації, на яких можна було долучитися до збору грошей на підтримку Сил оборони.

Надвірна, Франківщина, день міста

Також під час фестивалю жителів громади нагородили за значні досягнення в освіті, медицині, культурі та військовій справі. Зокрема, четверо військовослужбовців отримали нагороду “Мужність, доблесть” Надвірнянської громади.

Увечері в міському парку виступили українські артисти, серед них: “Пенсія”, “КораЛЛі”, “Йосифович live” та Ivan Navi.

СХОЖІ НОВИНИ