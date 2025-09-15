У Надвірній відзначили 436 річницю першої писемної згадки про місто

14 вересня в Надвірній відзначили 436 річницю першої писемної згадки про місто. З цієї нагоди в громаді провели благодійний фестиваль патріотичної пісні “Вознесись, Україно”. У ньому взяли участь понад 400 учасників із 20 колективів області.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

З його слів, минулого тижня місцева влада опитувала жителів громади щодо відзначення дня міста. 60% надвірнянців проголосували за благодійний фестиваль на підтримку 76 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

“Будемо радитися з родинами, з військовослужбовцями, і будемо задовольняти найбільш нагальні запити. Це і пікапи, і ремонт, і дрони. Головна мета — забезпечити головні потреби наших захисників”, — говорить Зіновій Андрійович.

Урочиста частина святкування розпочалася з покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та вшанування пам’яті полеглих військовослужбовців з Надвірнянської громади.

“Ми зачитували імена всіх героїв України, воїнів світла нашої громади. На превеликий жаль, це — 102 герої”, — розповів Зіновій Андрійович.

На території місцевого парку облаштували локації, на яких можна було долучитися до збору грошей на підтримку Сил оборони.

Також під час фестивалю жителів громади нагородили за значні досягнення в освіті, медицині, культурі та військовій справі. Зокрема, четверо військовослужбовців отримали нагороду “Мужність, доблесть” Надвірнянської громади.

Увечері в міському парку виступили українські артисти, серед них: “Пенсія”, “КораЛЛі”, “Йосифович live” та Ivan Navi.