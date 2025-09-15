У Чукалівці провели благодійний ярмарок «Поле Перемоги» на підтримку ЗСУ. ФОТО

В Чукалівці пройшов благодійний захід під назвою «Поле Перемоги», метою якого була допомога українським військовим.
Міський голова Руслан Марцінків подякував усім, хто долучився до організації події, та вручив подяку засновнику фермерського господарства.
«Дякую за величезну працю і закликаю всіх приходити, купувати вирощене на нашій землі та допомагати нашим захисникам», — зазначив Марцінків.
На ярмарку відвідувачі могли поласувати свіжими ягодами та фруктами, скуштувати закарпатський бограч, карпатські сири, а для дітей підготували солодку вату та аквагрим.