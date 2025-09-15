За добу ворога втратив 910 військових, дві ББМ та 35 артсистем

За минулу добу російські окупаційні сили втратили 910 військових, дві бойові броньовані машини та 35 артилерійських систем.
Про це у понеділок, 15 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1095520 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11184 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2)
- артилерійських систем ‒ 32784 (+35)
- РСЗВ ‒ 1488 (+1)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59409 (+323)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61698 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3965 (+1)