ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За добу ЗСУ ліквідували ще 950 російських окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

За добу ворога втратив 910 військових, дві ББМ та 35 артсистем

Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 07:52
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За минулу добу російські окупаційні сили втратили 910 військових, дві бойові броньовані машини та 35 артилерійських систем.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це у понеділок, 15 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1095520 (+910) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11184 (0)
  • бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2)
  • артилерійських систем ‒ 32784 (+35)
  • РСЗВ ‒ 1488 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1217 (0)
  • літаків ‒ 422 (0)
  • гелікоптерів ‒ 341 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59409 (+323)
  • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61698 (+84)
  • спеціальна техніка ‒ 3965 (+1)
Втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25.

СХОЖІ НОВИНИ