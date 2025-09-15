За добу ворога втратив 910 військових, дві ББМ та 35 артсистем

За минулу добу російські окупаційні сили втратили 910 військових, дві бойові броньовані машини та 35 артилерійських систем.

Про це у понеділок, 15 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.25 орієнтовно становлять: