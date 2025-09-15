У Польщі невідомі пошкодили дах і зрізали хрест з української церкви

У польському місті Легниця невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Боднар.

Посол висловив своє занепокоєння та обурення української громади у Польщі.

“Посольство України вже у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців. Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі”, — написав Андрій Боднар.

Посадовець також закликав польських партнерів реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві.