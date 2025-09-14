Перегінська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО

Перегінська громада отримала новий шкільний автобус для учнів Ясенського ліцею та його філій. Транспорт забезпечить безпечні й комфортні умови підвезення дітей, значна частина яких щодня потребує перевезення.

Про вручення нового шкільного автобуса повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Вона зазначила, що автобус відтепер обслуговуватиме учнів Ясенського ліцею, який є опорним закладом освіти у громаді.

Ясенський ліцей є найбільшим навчальним закладом громади, до його структури входять чотири філії.

Загалом у ліцеї та його відділеннях навчається понад 500 учнів. Близько половини з них щодня потребує підвезення.

Наразі автопарк громади налічує три шкільні автобуси. Один із них використовується вже 17 років, здійснюючи щоденні рейси за маршрутом Ясень – Осмолода. Протяжність цього маршруту становить 45 кілометрів.

Отримання нового шкільного автобуса дозволить створити більш безпечні та комфортні умови для перевезення школярів. Він зменшить навантаження на старі транспортні засоби та підвищить надійність підвезення учнів у віддалені населені пункти громади.

Начальниця обласної військової адміністрації відзначила працю вчителів Ясенського ліцею. Вона вручила педагогам обласні відзнаки за щоденну роботу та висловила вдячність за внесок у виховання й навчання молоді.