Перегінська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Перегінська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 22:31
Перегінська громада отримала новий шкільний автобус для учнів Ясенського ліцею та його філій. Транспорт забезпечить безпечні й комфортні умови підвезення дітей, значна частина яких щодня потребує перевезення.

Про вручення нового шкільного автобуса повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Вона зазначила, що автобус відтепер обслуговуватиме учнів Ясенського ліцею, який є опорним закладом освіти у громаді.

Ясенський ліцей є найбільшим навчальним закладом громади, до його структури входять чотири філії.

Загалом у ліцеї та його відділеннях навчається понад 500 учнів. Близько половини з них щодня потребує підвезення.

Наразі автопарк громади налічує три шкільні автобуси. Один із них використовується вже 17 років, здійснюючи щоденні рейси за маршрутом Ясень – Осмолода. Протяжність цього маршруту становить 45 кілометрів.

“Один із автобусів уже 17 років курсує на маршруті Ясень – Осмолода протяжністю 45 км”, — йдеться у повідомленні.

Отримання нового шкільного автобуса дозволить створити більш безпечні та комфортні умови для перевезення школярів. Він зменшить навантаження на старі транспортні засоби та підвищить надійність підвезення учнів у віддалені населені пункти громади.

“Новий ‘школярик’ забезпечить більш комфортні та безпечні умови підвезення дітей до закладу освіти”, — сказала Світлана Онищук.

Начальниця обласної військової адміністрації відзначила працю вчителів Ясенського ліцею. Вона вручила педагогам обласні відзнаки за щоденну роботу та висловила вдячність за внесок у виховання й навчання молоді.

