На фронті загинув захисник із Вигоди Тарас Дяків
Автор: Олег Мамчур
14/09/2025 21:44
12 вересня 2025 року внаслідок влучання ударного БпЛА у місце розташування особового складу поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Тарас Дяків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Вигодської селищної ради, пише Правда.

Тарас Дяків народився 2 березня 1984 року та мешкав у селищі Вигода.

У загиблого військовослужбовця залишилися батьки, брат, сестра, дружина та маленький син.

