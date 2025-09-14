На фронті загинув захисник із Вигоди Тарас Дяків

12 вересня 2025 року внаслідок влучання ударного БпЛА у місце розташування особового складу поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Тарас Дяків.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на Facebook-сторінці Вигодської селищної ради, пише Правда.
Тарас Дяків народився 2 березня 1984 року та мешкав у селищі Вигода.
У загиблого військовослужбовця залишилися батьки, брат, сестра, дружина та маленький син.