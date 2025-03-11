Франківців запрошують на безоплатне вимірювання очного тиску

З нагоди Всесвітнього тижня боротьби з глаукомою лікарі-офтальмологи КНП “Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради” здійснюватимуть безкоштовне вимірювання очного тиску.

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Пише Правда.іф з посиланням на медичний заклад.

Огляд будуть проводити протягом цього тижня з 13 до 14 години.

Глаукома є однією з основних причин незворотної сліпоти, це хронічне, повільно і неухильно прогресуюче захворювання. Кожен п’ятий сліпий втратив зір саме через це захворювання. Для глаукоми характерне регулярне чи періодичне підвищення внутрішньоочного тиску.

В ЦМКЛ застосовують сучасний метод безконтактного вимірювання внутрішньоочного тиску – пневмотонометрію. Процедура використовує принцип інтерференції світла, що визначає товщину тканин і їхню щільність. Проводиться оцінка стану нервового каналу та його диска, а також визначаються патологічні зміни в них.

Приходити може кожен бажаючий.

Обстеження відбуватиметься у 2 корпусі ЦМКЛ на 5 поверсі у відділенні мікрохіругії ока.

Для запису телефонуйте: 099 198 3099.