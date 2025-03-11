В українсько-російській війні поліг прикарпатець Синяк Любомир

На війні загинув уродженець села Голинь Калуської громади на Івано-Франківщині захисник Синяк Любомир Дмитрович, 1977 року народження.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івана Мазурика
“Він віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога. Висловлюємо щирі співчуття рідним та побратимам”, – йдеться у дописі.
Про дату та час похоронних богослужінь повідомлять додатково.