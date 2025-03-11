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У Коломиї за більш ніж півтора мільйона гривень пропонують до продажу бібліотеку

Автор: Lilia
11/03/2025 21:32
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Коломийська міська рада оголосила аукціон на продаж нежитлового приміщення, в якому розташована міська бібліотека №3 в Коломиї.

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Аукціон з продажу приміщення міської бібліотеки №3, розташованої на вул. Адама Міцкевича, 69 у місті Коломиї, відбудеться 14 березня. 

Стартова ціна лоту — 1 мільйон 685 тисяч 442 грн 83 коп., інформує Бліц-Інфо.

Нежитлове приміщення площею 120,5 кв.м знаходиться на першому поверсі малоповерхового житлового будинку.

“Приміщення знаходиться в задовільному стані, конструктивні елементи потребують поточного та капітального ремонту. В приміщенні наявне тільки електроосвітлення, інші комунікації поруч”,- йдеться в описі лоту.

Порожня кімната з дерев'яною підлогою та лампою
Порожня кімната з вікнами та столом, дерев'яна підлога.
Старовинний будинок із балконом і супутниковою антеною

У Коломиї за більш ніж півтора мільйона гривень пропонують до продажу будівлю бібліотеки.