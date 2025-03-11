У Коломиї за більш ніж півтора мільйона гривень пропонують до продажу бібліотеку

Коломийська міська рада оголосила аукціон на продаж нежитлового приміщення, в якому розташована міська бібліотека №3 в Коломиї.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Аукціон з продажу приміщення міської бібліотеки №3, розташованої на вул. Адама Міцкевича, 69 у місті Коломиї, відбудеться 14 березня.

Стартова ціна лоту — 1 мільйон 685 тисяч 442 грн 83 коп., інформує Бліц-Інфо.

Нежитлове приміщення площею 120,5 кв.м знаходиться на першому поверсі малоповерхового житлового будинку.

“Приміщення знаходиться в задовільному стані, конструктивні елементи потребують поточного та капітального ремонту. В приміщенні наявне тільки електроосвітлення, інші комунікації поруч”,- йдеться в описі лоту.

У Коломиї за більш ніж півтора мільйона гривень пропонують до продажу будівлю бібліотеки.