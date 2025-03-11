Руслан Марцінків під час інспекції перевірив місто на доступність

Вранці міський голова разом зі своїми заступниками провів першу весняну інспекцію Івано-Франківськом. Перевірили місто на доступність та зручність для потреб усіх мешканців.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслан Марцінків

Охопили значну частину міста: розпочали з центру, були на вулицях Коновальця, Чорновола, Шевченка, Мазепи, Желехівського, Матейки, Гвардійській, Довженка, Петлюри, Сорохтея, Бандери та на прилеглих вуличках.