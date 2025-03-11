Руслан Марцінків під час інспекції перевірив місто на доступність

Вранці міський голова разом зі своїми заступниками провів першу весняну інспекцію Івано-Франківськом. Перевірили місто на доступність та зручність для потреб усіх мешканців.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Руслан Марцінків
Охопили значну частину міста: розпочали з центру, були на вулицях Коновальця, Чорновола, Шевченка, Мазепи, Желехівського, Матейки, Гвардійській, Довженка, Петлюри, Сорохтея, Бандери та на прилеглих вуличках.
“Разом з ветераном війни та моїм радником з питань доступності Юрієм Гапончуком дивились, як зробили тротуари, пониження, тактильну плитку та переходи згідно з маршрутом, який торік розробив Юрій. І намітили план робіт на цей рік”, – каже мер.