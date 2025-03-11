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Руслан Марцінків під час інспекції перевірив місто на доступність

Автор: Lilia
11/03/2025 21:16
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Вранці міський голова разом зі своїми заступниками провів першу весняну інспекцію Івано-Франківськом. Перевірили місто на доступність та зручність для потреб усіх мешканців.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслан Марцінків

Охопили значну частину міста: розпочали з центру, були на вулицях Коновальця, Чорновола, Шевченка, Мазепи, Желехівського, Матейки, Гвардійській, Довженка, Петлюри, Сорохтея, Бандери та на прилеглих вуличках.

“Разом з ветераном війни та моїм радником з питань доступності Юрієм Гапончуком дивились, як зробили тротуари, пониження, тактильну плитку та переходи згідно з маршрутом, який торік розробив Юрій. І намітили план робіт на цей рік”, – каже мер.

Люди на велосипедах їдуть парком сонячного дня
Група людей на велосипедах у парку сонячного дня.
Четверо чоловіків стоять на тротуарі біля велосипеда.
Люди на велосипедах у міському парку