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Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківців запрошують на екскурію підземеллям міської ратуші

Автор: Оксана Марушкевич
14/05/2025 21:02
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Збірна екскурсія підземеллям міської ратуші (колишня вʼязниця) стартує в Івано-Франківську вже цими вихідними. Ватро зазначити, що діє вікове обмеження

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НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Туристично-інформаційний центр Івано-Франківська

Зустріч — біля центрального входу в Ратушу у суботу, 17 травня, о 16 годині.

  • Ціна квитка – 100 грн/особа
  • Контакти:+380 (50) 424 83 04
  • Рекомендований вік 14+