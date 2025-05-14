Франківців запрошують на екскурію підземеллям міської ратуші

Збірна екскурсія підземеллям міської ратуші (колишня вʼязниця) стартує в Івано-Франківську вже цими вихідними. Ватро зазначити, що діє вікове обмеження
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
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Пише Правда.іф з посиланням на Туристично-інформаційний центр Івано-Франківська
Зустріч — біля центрального входу в Ратушу у суботу, 17 травня, о 16 годині.
- Ціна квитка – 100 грн/особа
- Контакти:+380 (50) 424 83 04
- Рекомендований вік 14+