Франківців запрошують на екскурію підземеллям міської ратуші

Збірна екскурсія підземеллям міської ратуші (колишня вʼязниця) стартує в Івано-Франківську вже цими вихідними. Ватро зазначити, що діє вікове обмеження

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Пише Правда.іф з посиланням на Туристично-інформаційний центр Івано-Франківська

Зустріч — біля центрального входу в Ратушу у суботу, 17 травня, о 16 годині.