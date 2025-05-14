ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За підсумками ігрового вікенду у Другій лізі сезону 2024/25 визначено учасників плейоф.
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Пробій” зіграє з “Колосом-2” у фіналі Другої ліги

Автор: Олег Мамчур
14/05/2025 20:30
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За підсумками ігрового вікенду у Другій лізі сезону 2024/25 визначено учасників плейоф. У фіналі за звання чемпіона зустрінуться НК «Пробій» та «Колос-2».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

НК «Пробій» забезпечив собі місце у вирішальному двоматчевому протистоянні ще два тижні тому. Його суперником стане «Колос-2» — переможець групи Б, який достроково гарантував собі першу позицію за тур до завершення групового етапу.

Фінальна серія складатиметься з двох матчів:

  • Перший матч відбудеться 23 травня у Ковалівці (ред. Київська область).
  • Матч-відповідь пройде 30 травня на «Пробій-Арені».