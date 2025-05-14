“Пробій” зіграє з “Колосом-2” у фіналі Другої ліги

За підсумками ігрового вікенду у Другій лізі сезону 2024/25 визначено учасників плейоф. У фіналі за звання чемпіона зустрінуться НК «Пробій» та «Колос-2».
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
НК «Пробій» забезпечив собі місце у вирішальному двоматчевому протистоянні ще два тижні тому. Його суперником стане «Колос-2» — переможець групи Б, який достроково гарантував собі першу позицію за тур до завершення групового етапу.
Фінальна серія складатиметься з двох матчів:
- Перший матч відбудеться 23 травня у Ковалівці (ред. Київська область).
- Матч-відповідь пройде 30 травня на «Пробій-Арені».