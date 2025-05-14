“Кампанія показала непогану результативність”, – Олег Домбровський про повернення військових зі СЗЧ

Представник оперативного командування “Захід”, полковник Олег Домбровський повідомив, що термін добровільного повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини продовжено до кінця серпня 2025 року, оскільки кампанія продемонструвала позитивні результати.

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Про це він розповів під час брифінгу в Івано-Франківську 13 травня, пише “Галка”.

Заступник начальника управління комунікацій ОК “Захід” полковника Олега Домбровського розʼяснив різницю між самовільним залишенням частини (СЗЧ) та дезертирством.

“Одразу хотів би розмежувати поняття самовільного залишення розташування військової частини та дезертирства, яке фактично є втечею з поля бою”.

Він додав, що самовільне залишення військової частини є проблемою не лише для України — це характерне для армій будь-яких країн, які перебувають у стані війни.

“Це були проблеми й для інших держав, які вели бойові дії, і так само вони стали проблемою для нас. Ті військовослужбовці, які перебувають у СЗЧ, — це наші люди, які потребують не осуду, а підтримки. Держава надала таку підтримку, зокрема через декриміналізацію відповідальності за перше самовільне залишення частини”, — зазначив Домбровський.

За його словами, алгоритми повернення залишаються незмінними — через звернення в додатку “Армія+”, або безпосередньо до військових частин, органів МВС чи представників уповноваженого з прав людини.

“Це дуже хороший гуманний демократичний крок. Це, знову ж таки, результат ефективної співпраці Міністерства оборони, Генерального штабу і громадського контролю”, — підкреслив він.

Щодо ефективності кампанії з повернення, Домбровський уточнив, що заходи виконуються в межах планів і пропорційно до завдань по всіх західних регіонах України.