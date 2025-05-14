На Івано-Франківщині виявили фундамент давньоруської ротонди з унікальними артефактами

У селі Залуква на Івано-Франківщині археологи виявили залишки ротонди — стародавнього храму доби Давньої Русі з супровідним могильником

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Про це повідомив заповідник “Давній Галич”.

За попередніми оцінками, святиня датується XII–XIII століттями.

Фундамент храму має майже правильну круглу форму з витягуванням по осі захід-схід і сягає діаметра 14,9 метра.

Він заглиблений у лесовий материк на 40–50 см, а його збережена висота становить до одного метра. Храм зведено на культурному шарі княжої доби, що робить знахідку ще більш цінною.

Хоча повноцінні комплексні дослідження ще не проводились, уже знайдені артефакти викликають захоплення: це фрагменти білокам’яного цоколю, блоки, а також полив’яні плитки жовтого й зеленого кольору з рельєфним зображенням грифона — ймовірно, елементи підлоги стародавньої святині.