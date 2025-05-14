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Карпатський університет (ПНУ) влаштував науковий пікнік для абітурієнтів ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Карпатський університет (ПНУ) влаштував науковий пікнік для абітурієнтів ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
14/05/2025 19:12
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Сьогодні, 14 травня, Карпатський національний університет ім. Василя Стефаника організував науковий пікнік Stefanyk Open.

Дану подію організовують щороку до Дня університету, який відзначають в день народження патрона вишу – Василя Стефаника, пише Правда ІФ

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Науковий пікнік в КНУ

Загалом на ярмарку свої стенди розгорнули 12 факультетів, три інститути і дві кафедри.

Так зокрема, викладачі кафедри політичних наук взяли участь у науковому пікніку, де представили спеціальність «Політологія» майбутнім вступникам.

Говорили про вплив політики на повсякденне життя, проводили інтерактивні ігри «Передбачення майбутнього» та «Вибори міського голови». Гості спробували себе в ролі виборців і побачили, як вивчення політичної науки відкриває можливості для кар’єрного зростання на практиці, – зазначила викладачка Тетяна Мадрига 

Чимало молоді цікавилися стендом кафедри Військової підготовки.

Пропонуємо переглянути фоторепортаж: