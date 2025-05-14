Карпатський університет (ПНУ) влаштував науковий пікнік для абітурієнтів ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 14 травня, Карпатський національний університет ім. Василя Стефаника організував науковий пікнік Stefanyk Open.
Дану подію організовують щороку до Дня університету, який відзначають в день народження патрона вишу – Василя Стефаника, пише Правда ІФ
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Загалом на ярмарку свої стенди розгорнули 12 факультетів, три інститути і дві кафедри.
Так зокрема, викладачі кафедри політичних наук взяли участь у науковому пікніку, де представили спеціальність «Політологія» майбутнім вступникам.
Говорили про вплив політики на повсякденне життя, проводили інтерактивні ігри «Передбачення майбутнього» та «Вибори міського голови». Гості спробували себе в ролі виборців і побачили, як вивчення політичної науки відкриває можливості для кар’єрного зростання на практиці, – зазначила викладачка Тетяна Мадрига
Чимало молоді цікавилися стендом кафедри Військової підготовки.
Пропонуємо переглянути фоторепортаж: