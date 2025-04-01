Франківців запрошують на Технопікнік

В Івано-Франківському національному технічному університетф нафти і газу відбудеться унікальний захід – Технопікнік. У ньому поєднаються інноваційні технології із розвагами на природі.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
“Ви готові до незабутнього дня, наповненого наукою, розвагами та неймовірними відкриттями.
Ви зможете переконатися, що наука – це не лише цікаво, але й доступно кожному. Відкрийте для себе світ інновацій та, можливо, знайдіть омріяну професію”, – йдеться у дописі.
Подія відбудеться 24 квітня 2025 року з 12 до 14 години на Головній площі ІФНТУНГ.
Запрошують учнів 9-11 класів, їхніх батьків, вчителів, усіх охочих відвідати університет нафти і газу
0 14 годині розіграш призів в актовій залі ІФНТУНГ.
Телефон для довідки: +380 (97) 745 32 81