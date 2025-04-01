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Франківців запрошують на Технопікнік

Автор: Оксана Марушкевич
01/04/2025 18:45
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В Івано-Франківському національному технічному університетф нафти і газу відбудеться унікальний захід – Технопікнік. У ньому поєднаються інноваційні технології із розвагами на природі.

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НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

“Ви готові до незабутнього дня, наповненого наукою, розвагами та неймовірними відкриттями.

Ви зможете переконатися, що наука – це не лише цікаво, але й доступно кожному. Відкрийте для себе світ інновацій та, можливо, знайдіть омріяну професію”, – йдеться у дописі.

Подія відбудеться 24 квітня 2025 року з 12 до 14 години на Головній площі ІФНТУНГ.

Запрошують учнів 9-11 класів, їхніх батьків, вчителів, усіх охочих відвідати університет нафти і газу

0 14 годині розіграш призів в актовій залі ІФНТУНГ.

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Телефон для довідки: +380 (97) 745 32 81