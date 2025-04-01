У Франківську відбудеться виставка фоторобіт полеглого героя та журналіста Руслана Ганущака

У нашому місті відбудеться виставка фоторобіт Руслана Ганущака. Розпочнеться вона у день 55-річчя журналіста та воїна, проте без самого автора — він поліг 11 січня на Курщині.

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Відбудеться урочисте відкриття 14 квітня — в День народження Руслана.

“Це експозиція про всюдисутність героя, його поклик, неспокій і пристрільний фокус завжди озброєного погляду, і про піднесення й заглиблення: свіже дихання гір і задушливий гар фронту. Перше давало йому життя, друге відняло”, – поділився франківський митець та співзасновник Ваґабундо Ростислав Шпук.

До слова, подія відбуватиметься саме там, а початок заплановано на 18:00.

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Під час повномасштабного вторгнення Руслан працював разом з кореспондентом ТСН Андрієм Цаплієнко, ось що про нього пишуть в службі новин: “Клята війна забирає найкращих. Але тільки завдяки таким світлим і талановитим, як Руслан, наша країна може зберегти шанс на майбутнє. А отже, хтось повинен продовжити їхню місію”.

Руслан Ганущак служив у 92 механізованій бригаді ЗСУ й звільняв Харківщину від ворога, а потім воював на Курщині.

На жаль, там підірвав “Хамер” воїна на позивний “Остап”. В цей день Україна втратила талановитого фіксера й сміливого воїна.