У пансіонаті на Івано-Франківщині літніх людей утримують без їхньої згоди

Під час незапланованої перевірки у приватному пансіонаті для людей літнього віку в Тисмениці на Івано-Франківщині виявили порушення прав підопічних та невідповідність закладу критеріям діяльності надавачів соцпослуг.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Омбудсмана.

Моніторингова група у складі працівників регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області та представника громадської організації навідалась до приватного пансіонату для людей літнього віку «Рідний куточок» у Тисмениці.

Пансіонат функціонує як фізична особа-підприємець із зареєстрованим видом діяльності «Надання послуг догляду». Послуги у закладі надають на підставі договору, вартість яких коливається від 9 до 18 тисяч гривень на місяць для однієї особи.

Заклад розміщений у двоповерховій будівлі готельного типу з автономним опаленням та протипожежною сигналізацією. Приміщення розраховане на проживання 100 осіб, але на момент перевірки там перебувало лише 27 підопічних. Особливу тривогу викликає те, що догляд за всіма мешканцями забезпечують всього п’ятеро працівників — адміністратор, доглядальниці та кухар, що викликає питання щодо якості та повноти догляду за людьми похилого віку.

Під час перевірки виявили грубе порушення права на свободу та особисту недоторканість підопічних — договори про надання послуг підписують не самі отримувачі послуг, а їхні родичі, які оплачують перебування. Це означає, що літні люди можуть перебувати в закладі проти своєї волі, не маючи юридичного права самостійно вирішувати де проживати.

Крім того, діяльність пансіонату «Рідний куточок» не відповідає встановленим законодавством критеріям. Зокрема:

Відсутній договір із закладом охорони здоров’я, що ставить під загрозу медичне обслуговування підопічних;

Відсутній експлуатаційний дозвіл або реєстрація потужності з виробництва та/або обігу харчів, що може негативно впливати на якість та безпеку харчування.

Через ці порушення інформація про пансіонат «Рідний куточок» відсутня в офіційному Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг, що фактично означає, що заклад працює нелегально.

Попри виявлені порушення, моніторингова група відзначила, що мешканці пансіонату забезпечені комфортними умовами проживання, цілодобовим доглядом та п’ятиразовим харчуванням. Підопічні мають доглянутий зовнішній вигляд та не висловлювали скарг на неналежне поводження чи умови проживання. У закладі проводять когнітивні заняття, оздоровчу гімнастику та різноманітне дозвілля.