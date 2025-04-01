На Донеччині загинув прикарпатець Бобровський Михайло

Знову скорботна звістка сколихнула Калуську громаду. Стало відомо про загибель на фронті жителя села Середній Бабин, солдата Михайла Бобровського, 1984 року народження.

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Повідомляє очільник громади Андрій Найда, передає Правда.іф.

Михайло Бобровський вірно й самовіддано служив гранатометником 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 6-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Воїн деякий час вважався зниклим безвісти. На жаль, факт загибелі підтвердився. Встановлено, що Михайло Бобровський загинув 16 березня 2025 року під час стрілецького бою внаслідок ворожих штурмових дій у Донецькій області.