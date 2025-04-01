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Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківців кличуть на екскурсію у колишню в’язницю

Автор: Оксана Марушкевич
01/04/2025 20:20
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Для містян та гостей Івано-Франківська проведуть збірну екскурсію підземеллями міської Ратуші (колишня вʼязниця).

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НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Туристично-інформаційний центр Івано-Франківськ

Подія відбудеться у п’ятницю, 4 квітня, о 17 годині.

Вартість квитка складає 100 гривень з особи

Рекомендований вік 14+.

Збір біля центрального входу до міської Ратуші.

тел. для довідок +380 (67) 340 34 67

До зустрічі)

Туристично-інформаційний центр Івано-Франківськ