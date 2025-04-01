Франківців кличуть на екскурсію у колишню в’язницю

Для містян та гостей Івано-Франківська проведуть збірну екскурсію підземеллями міської Ратуші (колишня вʼязниця).
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Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
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Пише Правда.іф з посиланням на Туристично-інформаційний центр Івано-Франківськ
Подія відбудеться у п’ятницю, 4 квітня, о 17 годині.
Вартість квитка складає 100 гривень з особи
Рекомендований вік 14+.
Збір біля центрального входу до міської Ратуші.
тел. для довідок +380 (67) 340 34 67
До зустрічі)