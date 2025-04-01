Тепліший від норми: яким був березень 2025 року на Франківщині

У березні 2025 року на Івано-Франківщині синоптики фіксували понаднормове тепло, поривчастий вітер та нерівномірний розподіл опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Середньомісячна температура повітря склала 6,1-7⁰ тепла по області та на високогір’ї — 2⁰ тепла.

“Упродовж місяця зафіксували 5-6 днів перевищення добових максимумів температур, а в Долині та на Пожежевській середня місячна температура перевищила максимальні значення середньомісячних температур березня”, — йдеться у дописі.

Максимальні температури:

20-23⁰ тепла — по області;

15⁰ тепла — на високогір’ї.

Мінімальні температури:

8-10⁰ морозу — по області;

15⁰ морозу — на високогір’ї.

Найбільше опадів у березні випало на високогір’ї — 209 мм, що перевищило місячні показники на 155%. По області сума опадів за місяць склала 35-60 мм, що становить 83-120% від місячної норми.

Окрім того, в області фіксували максимальні пориви вітру, які місцями сягали 17-23 метрів за секунду.