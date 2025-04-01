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На Прикапатті діятимуть нові графіки погодинних вимкнень

Автор: Оксана Марушкевич
01/04/2025 21:24
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Від сьогодні на Івано-Франківщині в дію вступають нові графіки погодинних вимкнень.

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Важлива інформація: графіки погодинних вимкнень на Прикарпатті наразі НЕ застосовуються. Проте з 1 квітня до 1 жовтня, згідно зі змінами до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, у разі їхнього застосування будуть діяти оновлені ГПВ. 

Відповідно до Інструкції, графіки складаються раз на пів року за результатами останніх зимового і літнього режимного дня вимірів. Через це в споживачів може бути змінена черга вимкнень.

Для того, щоб перевірити, в якій черзі споживач сьогодні, він може:

 1. Дізнатися на сайт https://svitlo.oe.if.ua за номером особового рахунку або адресою проживання. Для непобутових споживачів за номером лічильника.

2. Зайти у Вайбер-бот (https://chats.viber.com/oeifuabot) компанії: Відсутнє світло – Черга вимкнень.

Перелік адрес разом з їхнім поділом на черги і підчерги завантажений на сайт – Головна сторінка – Графіки вимкнень – Графіки погодинних вимкнень або за посиланням.