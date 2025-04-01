ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Податок на нерухомість: кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році
Диван на коліщатках в темній вітальні

Податок на нерухомість: кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році

Автор: Олег Мамчур
01/04/2025 21:56
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Власники житла, площа якого перевищує норми, мають сплатити податок на нерухомість. У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Кому та скільки треба платити — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто має сплатити податок на нерухомість

Власники житла, якщо площа перевищує норми:

  • для квартир — понад 60 кв. м
  • для будинків — понад 120 кв. м
  • інших типів житла та їх часток — понад 180 кв. м

Скільки треба платити

Залежить від ставки податку та площі, що перевищує норму.

Як визначається ставка податку

Її визначає місцева влада у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. 

Ставка податку не може перевищувати 1,5 % за 1 кв. м.

На 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн. Тож максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 кв. м.

Як це виглядатиме на практиці

  • Наприклад, Ви — власник квартири площею 65 кв. м
  • Ставка податку — 1,5 % (7100 грн х 1,5 відсотка = 106,5 грн).
  • Оподатковувана площа — 5 кв. м (65 кв. м – 60 кв. м)
  • Сума податку: 5 кв. метрів х 106,50 грн = 532,50 грн.

Коли платити

Впродовж 60 днів з моменту отримання повідомлення. Повідомлення має прийти в особистий кабінет платника податків або рекомендованим листом на пошту до 1 липня.

Що буде за несвоєчасну сплату

Штраф у розмірі 5%, якщо затримка до 30 днів включно, 10% — понад 30 днів суми податкового боргу.

Хто звільнений від сплати податку

  • власники нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм
  • власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.

Обʼєкти нерухомості, за які не доведеться сплачувати:

  • дитячі будинки сімейного типу
  • житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину
  • власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств
  • житло, яке належить багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.