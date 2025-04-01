“Азовця” з Франківщини посмертно нагородили орденом “За мужність” III ступеня

Оресту-Миколі Василечку зі Старого Лисця на Івано-Франківщині назавжди буде 25 років.

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Пише Правда.іф з посиланням на Лисецьку селищну раду.

Указом Президента України від 24 березня 2025 року Ореста-Миколу Василечка посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня – за особисту відвагу, самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне й бездоганне служіння Українському народові.

Він закінчив Івано-Франківський коледж технологій і бізнесу, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, диплом магістра здобув у Західноукраїнському національному університеті.

Орест-Микола Василечко успішно займався спортом, виступав за футбольні команди – старолисецьку «Бистрицю» та франківське «Прикарпаття». Мав активну життєву та патріотичну позицію. 12 квітня 2024 року за контрактом вступив на військову службу в Національну гвардію України. Служив старшим водієм роти вогневої підтримки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

До початку вересня Орест-Микола Василечко разом із побратимами виконував бойові завдання на позиціях у Серебрянському лісі, потім бійців перекинули стабілізувати складну ситуацію в населеному пункті Нью-Йорк. 21 вересня внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення, несумісне з життям.