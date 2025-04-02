Популярний франківський забудовник пропонує якісні квартири із хорошою знижкою

Весняна пропозиція від будівельної компанії «Квартал»: знижка – 500 грн/м² на квартири в Івано-Франківську

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Будівельна компанія «Квартал» запрошує вас скористатися унікальною весняною акцією: знижка 500 грн на кожен квадратний метр у всіх житлових комплексах популярної будівельної компанії в Івано-Франківську. Пропозиція діє до 30 квітня 2025 року, тож не втрачайте шанс придбати якісне житло за вигідною ціною. Наші житлові комплекси:

ЖК «Імперія II» Житловий комплекс у самому серці Івано-Франківська. Поєднує сучасний європейський дизайн із високою якістю будівництва. Переваги комплексу: центральне розташування міста, індивідуальне газове опалення, зручна транспортна розв’язка, безпечні дитячі майданчики та сучасне укриття.

ЖК «SILVER» Перший житловий комплекс міста з автономним живленням, що гарантує комфорт навіть у випадку вимкнень електроенергії. Закрита територія, індивідуальне газове опалення, безпечне укриття – тут продумано все для затишку і вашої безпеки.

ЖК «Квартал №5» Сучасний комплекс у самому центрі міста, всього кілька хвилин пішки до міської Ратуші, міського озера та центрального парку. Просторі квартири, стильний фасад, закритий двір і зелена прибудинкова територія створюють ідеальні умови для комфортного життя в серці Івано-Франківська.

Зв’яжіться з нами для консультації та бронювання: Телефон: +38 (097) 58 00 889 Сайт: kvartalbk.com Поспішайте скористатися вигідною весняною пропозицією! Акція триває лише до 30 квітня 2025 року. Чекаємо на вас у наших відділах продажу!

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